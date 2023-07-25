Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı. Defansa 2 futbolcu birden aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Gülbin Hız ve İlayda Civelek’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler Gülbin Hız için "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon ALG Spor’da forma giyen Gülbin Hız’ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki defans oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer transferi İlayda Civelek için ise “Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında İlayda Civelek’i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki defans oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz” denildi.