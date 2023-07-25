Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı. Defansa 2 futbolcu birden aldı

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı 29 yaşındaki Gülbin Hız ve 25 yaşındaki İlayda Civelek'i transfer etti.

Fenerbahçe yeni transferlerini resmen açıkladı. Defansa 2 futbolcu birden aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Gülbin Hız ve İlayda Civelek’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler Gülbin Hız için "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon ALG Spor’da forma giyen Gülbin Hız’ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki defans oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer transferi İlayda Civelek için ise “Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında İlayda Civelek’i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki defans oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz” denildi.

ekran-goruntusu-2023-07-25-144805.png

ekran-goruntusu-2023-07-25-144830.png

Öne Çıkanlar
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifinin malzemeleri neler?
Erdoğan: Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla referansımız olamaz Siyaset
Erdoğan: Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla referansımız olamaz
İsmail Kartal'dan transfer müjdesi. Eksik mevkiyi açıkladı Spor
İsmail Kartal'dan transfer müjdesi. Eksik mevkiyi açıkladı
Dalgona kahvesi nasıl yapılır? Tiktok kahvesi Dalgona tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Dalgona kahvesi nasıl yapılır? Tiktok kahvesi Dalgona tarifinin malzemeleri neler?
Emre Ulaş günün karikatüründe taşı gediğine koydu Güncel
Emre Ulaş günün karikatüründe taşı gediğine koydu
Kointimes: 6 Yıllık Tecrübeyle Türkiye'nin Lider Kripto Para Haber Platformu Güncel
Kointimes: 6 Yıllık Tecrübeyle Türkiye'nin Lider Kripto Para Haber Platformu
İsviçre’yi fırtına vurdu: 1 ölü, 15 yaralı Dünya
İsviçre’yi fırtına vurdu: 1 ölü, 15 yaralı