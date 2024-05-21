Çukura düşen fil kepçe yardımıyla kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çukura düşen fil kepçe yardımıyla kurtarıldı
Çukura düşen fil, titizlikle çalışan bir kepçe operatörü tarafından kurtarıldı. Operatörün dikkatli müdahalesi takdir toplarken, fil kurtarılmasının ardından ormanın derinliklerinde kayboldu.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, ormanda dolaşan fil, dikkatsizlik sonucu derin bir çukura düştü. Filin çukurdan çıkma çabaları başarısız olunca, yerel halk yardım çağrısında bulundu.

Olay yerine hızla gelen kepçe operatörü, filin zarar görmemesi için büyük bir dikkatle çalışmaya başladı. Kepçenin titiz manevralarıyla fil, yavaşça çukurdan çıkarıldı. Operatörün bu özenli ve dikkatli müdahalesi, çevredeki insanların takdirini kazandı.

Çukurdan çıkarıldıktan sonra kısa bir süre dinlenen fil, kepçeye doğru dönüp adeta teşekkür eder gibi bir hareket yaptı. Ardından, güvenli bir şekilde ormanın derinliklerine doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Bu olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kepçe operatörüne övgüler yağdı.

Son Haberler
Ortaokul öğrencileri arasındaki kavgada kan aktı Yerel Haberler
Ortaokul öğrencileri arasındaki kavgada kan aktı
Pazar yanıyor. Esnaf da vatandaş da isyanda Ekonomi
Pazar yanıyor. Esnaf da vatandaş da isyanda
Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit etti yetmedi arabasını çaldı Yerel Haberler
Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit etti yetmedi arabasını çaldı
Fenerli Çağlar'dan önce gol sonra nişan Magazin
Fenerli Çağlar'dan önce gol sonra nişan
Gazze'de can kaybı 35 bin 647 Dünya
Gazze'de can kaybı 35 bin 647
Mert Hakan ve Osayi Samuel ifade verecek. Sırada Ali Koç var Spor
Mert Hakan ve Osayi Samuel ifade verecek. Sırada Ali Koç var
Uçakta şiddetli türbülans: 1 ölü 30 yaralı Dünya
Uçakta şiddetli türbülans: 1 ölü 30 yaralı