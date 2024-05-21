Çukura düşen fil kepçe yardımıyla kurtarıldı

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, ormanda dolaşan fil, dikkatsizlik sonucu derin bir çukura düştü. Filin çukurdan çıkma çabaları başarısız olunca, yerel halk yardım çağrısında bulundu.

Olay yerine hızla gelen kepçe operatörü, filin zarar görmemesi için büyük bir dikkatle çalışmaya başladı. Kepçenin titiz manevralarıyla fil, yavaşça çukurdan çıkarıldı. Operatörün bu özenli ve dikkatli müdahalesi, çevredeki insanların takdirini kazandı.

Çukurdan çıkarıldıktan sonra kısa bir süre dinlenen fil, kepçeye doğru dönüp adeta teşekkür eder gibi bir hareket yaptı. Ardından, güvenli bir şekilde ormanın derinliklerine doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Bu olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kepçe operatörüne övgüler yağdı.