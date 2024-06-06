Fenerbahçe yıktı geçti. Anadolu Efes neye uğradığını şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe yıktı geçti. Anadolu Efes neye uğradığını şaşırdı

Şampiyonun belirleyeceği final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i deplasmanda farklı yendi, avantajı eline geçirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final mücadelesi müthiş bir maçla başladı.

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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko adeta gövde gösterisi yaptı, 85-74'lük skorla kazandı, avantajı eline geçirdi. 3 galibiyet alan takım 2023-2024 sezonunun şampiyonu olacak.

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Eşleşmenin bir sonraki kapışması 8 Haziran Cumartesi saat 20.30'da yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

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İki takım da normal sezonda oynadığı 30 maçta 25'er galibiyet 5'er yenilgi alırken, ikili averajda üstün olan Anadolu Efes ligi ilk sırada tamamlayarak saha avantajını elde etmişti.

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Lacivert-beyazlı takım yarı final serisinde Pınar Karşıyaka'yı 3-0'la geçerken, Fenerbahçe Beko ise Beşiktaş Emlakjet'i 3-0'lık seriyle saf dışı bırakarak finale yükseldi.

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Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodu konuk Sarı-Lacivertliler'in 22-16'lık üstünlüğü ile bitti. Fenerbahçe Beko soyunma odasına da 51-36'lık avantajla girdi.

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Üçüncü çeyreği de Sarı-Lacivertliler önde tamamladı: 51-71. Final periyodunda Anadolu Efes farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe Beko maçı 85-74 kazanmayı başardı.

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