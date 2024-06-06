Fenerbahçe Kongresi'nde olacakları şimdiden açıkladı

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç’un yarışacağı Fenerbahçe kongresi, yalnızca bir kulübü yönetecek kurulu belirlemeyecek. Aynı zamanda Türkiye için de geniş mercekte pek çok şeyi gerçekliği gözler önüne serecek.

Bir yanda Fenerbahçe’ye seneler boyunca hizmet etmiş, kulüp için gerektiğinde hapse girmiş, her türlü imkanını sarı lacivertli camia adına kullanmış; bunun karşılığındaysa yaşamı boyunca adının her daim zihinlerde kazılı olmasını sağlayan eski başkan Aziz Yıldırım…

Diğer yanda Türkiye Cumhuriyeti için çok geniş bir alanı tutan ve hakim olan, Mustafa Kemal Atatürk ilkeleri ile fikirlerine her daim bağlı olarak ilerleyen, konu Fenerbahçe’ye geldiğinde kendisi için ‘dünya duran’ başkan Ali Koç var…

GELECEĞE DAİR PEK ÇOK İZ TAŞIYOR…

Bu ikilinin girişeceği seçim öncesi karşılıklı demeçlerle ortalık âdeta bir ‘tartışma alanı’na dönüştü bile… Artık çok kısa bir süre kaldı Fenerbahçe’nin geleceğinin belli olmasına… Mevcut durumda yalnızca sarı lacivertli camia açısından bir okuma yapmanın yeterli gelmeyeceği görüşündeyim. Çünkü Fenerbahçe’nin seçimi; ülkemizin toplumsal olarak geldiği ve gideceği yönleri de içinde barındıran pek çok iz taşıyacak.

KOÇ’TAN BAMBAŞKA BİR VİZYON…

Belediye seçimleriyle birlikte ülkemizde değişim ve dönüşüm rüzgârları iyiden iyiye esmeye, dip dalga görünür olarak etkisini tamamen göstermeye başladı.

Türkiye için bir bayrak görevi gören Fenerbahçe camiası, en karanlık günlerde bile direnerek pek çok bizi biz yapan ilkeye sahip çıktı. Şimdi bu seçimle birlikte ise genel bir ‘format’ değişimi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Ali Koç’un ortaya koyduğu vizyon ve hamleler; sportif başarı futbolda gelmese bile Fenerbahçe’yi dünyanın gündemine oturtmayı başardı.

İMZALARINI ŞİMDİDEN ATIYOR…

Yalnızca Jose Mourinho enstrümanının, hem de kendisi Şampiyonlar Ligi gibi bir platformun organizasyonunda yer alırken kullanılışı dahi; Ali Koç ile yönetiminin kat ettiği mesafeye dair pek çok yeni alanı gösterdi.

Fenerbahçe’nin seçimlerinde Ali Koç ile yönetiminin seçilmesi durumunda stadyumun üst panellerine, “Mustafa Kemal Atatürk” yazısının işlenecek olması da; Türkiye bilinci ve kolektifine bambaşka bir yerden temas edecek çok ince bir dokunuş olarak öne çıkıyor.

YENİ DÜNYAYA UYUMLU BİR TARAFTALAR

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de pek çok yerden ve statlardan ‘silinme çabasına’ yıllar içerisinde çok şahitlik ettik. Buradaki bir diğer önemli nokta ise Atatürk’ün alanına kendi ülkemiz içinden yapılmaya çalışılan ‘saldırılar’ olmuş; gerek Aziz Bey, gerekse Ali Bey tüm bunlara direnmişti camia ile…

Ancak mevcut gelinen noktada Fenerbahçe’nin geleceğine yapılacak ana dokunuşların, yeni dünyaya uyumlu Ali Koç ve yönetimi tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği niyetindeyim.

“İHTİYAÇ DEĞİL, GEREKLİLİK…”

“Sportif başarı bir gün elbet gelir” demek istemiyorum. Futbol branşı Fenerbahçe ve diğer büyük kulüplerin can damarı bunun da farkındayım. Ancak mevcut yönetimin devam etmesi, sadece sportif başarı açısından değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, gelecek nesillerin aydınlığı ve daha pek çok kolektif noktadan bakıldığında bir ihtiyaç değil, gereklilik olarak öne çıkıyor.

Seçimlerde ne yaşanacağını hep birlikte bekleyip görelim. Umarım Türk futbolu, Fenerbahçe ve Türkiye için uyanması gereken en doğru ihtimallerin uyanışına şahitlik ederiz.