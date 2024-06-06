Murat Ülker tarafını seçti

Fenerbahçe'nin olağan genel kurulu 8-9 Haziran'da Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek. Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak.

Kritik kongre öncesi Ali Koç cephesinden flaş bir hareket geldi. Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer Özgür Özaktaç ve Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli ünlü holding patronu Murat Ülker'i ziyaret etti. Ziyarette Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker de vardı.

Fenerbahçe Stadı’nın isim haklarını elinde bulunduran Murat Ülker'in yanına giden Acun Ilıcalı, yanında Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun "To Mister Murat. Best Wishes" yazıp, imzaladığı Fenerbahçe formasını da götürdü.

Sarı-Lacivertli kulübe yaptığı sayısız destekle bilinen Murat Ülker bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Murat Ülker videoda formanın arkasını gösterip "Ne yazıyor?" diye sorarken, "Halley deme" diye espri yaptı. Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker de soruyu “The special one yazıyor ama” diyerek cevapladı.

Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk olmuş ve Murat Ülker ile ilgili çarpıcı sözler sarf etmişti. Ilıcalı, "İnsanlar şunu çok merak ediyor sevgili Murat Ülker nerede diye. Murat Ülker bu işte Ali Koç’u tam anlamıyla destekliyor. O kadar destekliyor ki Özgür, sevgili Murat Ülker için çok önemli bir isim, o ismi vermesi demek ‘Ben oradayım çocuklar’ demek. Murat abi, Fenerbahçe için hiçbir şeyden kaçmayan birisi" demişti.

Murat Ülker'in yayınladığı video sonrası da Fenerbahçeli taraftarlar, "Murat Ülker tarafını açıkça belli etti" yorumunu yaptı.