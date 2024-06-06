Tüm emeklilere artık bedava! Bankaya başvurmak yeterli

Emekli vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. Uzun yıllardır ödeme yapılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) artık emekliler için ücretsiz hale getiriliyor. Resmi bir açıklama ile duyurulan bu haber, bayram öncesinde emeklilere sunulan bir hediye niteliğinde. HGS'de uygulanan alt limit fiyatlarına ilişkin güncellemeler de duyuruldu.

Bir bankanın müşterilerine ilettiği bilgiye göre, daha önce 100 TL olarak belirlenen alt limit, 175 TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte, 1. sınıf HGS kullanıcılarının otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye sorunu yaşamamaları amaçlanıyor.

Ayrıca, otomatik yükleme miktarı da 175 TL'ye yükseltildi. Ziraat Bankası'ndan emeklilere yönelik bir başka güzel haber daha geldi. Banka, promosyon kampanyasını yenileyerek, emekli maaşı alan ve araç sahibi olan müşterilerine ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Banka yetkilileri, yeni emekli olan ve maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alan müşterilerin, bir yıl süreyle geçerli olacak avantajlardan yararlanabileceklerini belirtti.

Ayrıca, emekli maaş promosyonlarının artırılacağı ve ek imkanların sunulacağı bilgisi de paylaşıldı. Emekliler, bu fırsatlardan faydalanmak için Ziraat Bankası şubelerine başvurabilir veya Ziraat Mobil ve İnternet Bankacılığı aracılığıyla vadeli mevduat hesabı açabilirler.

ÜCRETSİZ HGS HİZMETİ

Kampanya dahilinde, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere, HGS etiketi ücretsiz olarak verilecek. Emekliler, bu hizmete sahip olabilmek için herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, banka emekli müşterilerine kiralık kasa hizmetlerinde %25 indirim sunuyor.

Dijital platformlar aracılığıyla yapılacak olan Havale, EFT ve FAST işlemleri ise emekliler için ücretsiz olacak. Emeklilerin bu olanaklardan faydalanabilmeleri için, emekli maaşlarını Ziraat Bankası'na aktarmaları ve üç yıllık maaş promosyonu anlaşmasını imzalamaları yeterli olacaktır. Bankanın sunduğu kampanya kapsamında, emekli maaşı alan müşterilere, 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesinin yanı sıra HGS etiketi de ücretsiz olarak sağlanacak.