Ali Koç en büyük kozunu oynadı. O fotoğrafı gösterince salon ayağa kalktı

8-9 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulda yeniden Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olan Ali Koç, bu akşam İstanbul Kongre Merkezi'nde üyelerle buluştu. Alkışlar eşliğinde salona giren Koç, göreve geldiğinden bu yana yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

BAKKAL BİLE DAHA İYİ YÖNETİLİR!

Zor bir dönemde göreve geldiklerini aktaran Koç, "Geldiğimizde 1 hafta içinde 17 milyon Euro ödemek zorundaydık. 612 milyon Euro'luk bir borç yükümüz vardı. 2018 yılında göreve geldiğimizde, Sayın Aziz Yıldırım, 'Fenerbahçe batmış.' dedi. Sayın Aziz Yıldırım 'Biz kulübü bakkal gibi yönetiyoruz.' demişti, bakkal bile daha iyi yönetilir. Fenerbahçe'nin futbol takımının göğüs sponsoru yoktu. Tüm bu etkenlere rağmen faaliyetleri sürdürüp kaynak oluşturarak, finansal açıdan gemiyi doğru istikamete çevirdik. Tünelin sonundaki ışığı artık görebiliyoruz." diye konuştu.

RÜYA TAKIM KURACAĞIZ

Fenerbahçe'nin ekonomik anlamda güçlü durumda olduğunu aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık geldiğimiz noktada Finansal Fair-Play kriterlerine takılmıyoruz, daha büyük adımlar atabilecek cesaret ve gücümüz var. İşte o yüzden Mourinho bugün Fenerbahçe'de. Bütün bütçemizi elbette hocamıza harcamadık. Göreceksiniz hocamızın bütçesine çok fazla sponsor olacak. Gönülden davranan Fenerbahçeli iş insanları olacak. Mourinho 'Her sene bulduğunuz 4 sponsorun marka yüzü olurum.' dedi. Diğer sponsorlar bu olacak. Yapacağımız takviyelerle Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız."

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İSMİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Ali Koç toplantının son bölümünde seçimi kazanmaları stadyumda yapılacak değişiklikler ve Maltepe'de 125 dönüm alan üzerinde yapılması planlanan akademi hakkında bilgiler verdi. Koç, "Seçimi kazandığımız takdirde, 19 membranı değiştirip stadımızın çatısını bu hale getireceğiz" dedi ve Mustafa Kemal Atatürk ismini ekranlara yansıttı. Bu sırada salonda büyük bir alkış tufanı koptu. Ali Koç şöyle devam etti: "Maltepe'de kulübümüze tahsis edilen arazide futbol akademisini iki sene sonra bitireceğiz. Benim için en kutsal proje. 3 bin kişilik stadyum olacak. Bu proje, Fenerbahçe'nin çehresini değiştirecek" diyerek sözlerini tamamladı.