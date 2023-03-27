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Fenerbahçe ile Zenit'ten iş birliği anlaşması

Fenerbahçe, Zenit ile iş birliği anlaşması yaptı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 14:21
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Fenerbahçe Zenit'le anlaştı

Fenerbahçe ile Zenit'ten iş birliği anlaşması
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Fenerbahçe ile Zenit arasında yapılan görüşmelerin ardından bir iş birliği anlaşması yapıldı.

Liglere verilen milli arada tüm geliri afet bölgelerindeki depremzedelere bağışlanacak özel maçta bir araya gelen Fenerbahçe ile Zenit Kulübü arasında önemli bir adıma imza atıldı. Erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak ve 2 yıl geçerli olacak bu iş birliği neticesinde birçok proje birlikte gerçekleştirilebilecek. 

Bu özel anlaşma çerçevesinde;

-Her iki kulüp arasında her yaşta ve branşta hazırlık maçları ile turnuvalar organize edilebilecek, 

-Antrenör değişim ve eğitim programları ile profesyonellerin eğitimi ve değişimi de yapılabilecek. 

-Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif iş birliği içinde olacak.
 

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