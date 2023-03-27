Fenerbahçe’nin eski yıldızı: Küfür yemek çok hoşuma giderdi! Abdülkerim Durmaz’ın o görüntüsü ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Abdülkerim Durmaz, Radyogol'e flaş açıklamalarda bulundu.

Durmaz, rakip taraftarlardan küfür yemenin çok hoşuna gittiğini söyledi. Video, sosyal medyada gündem oldu.

İşte Abdülkerim Durmaz'ın o sözleri;

"Fenerbahçe'nin kendi taraftarından küfür yersem canım sıkılırdı ve moralim bozulurdu. Fakat rakipten küfür yemek çok hoşuma giderdi. Motivasyonum artardı. Zaten ben maçtan önce ısınmaya çıktığımda rakip takımın taraftarı önünde ısınmaya çıkardım. Ayağımı kaldırırdım, sırtımı dönerdim. Bunlar hoşuma giderdi."

ABDÜLKERİM DURMAZ KİMDİR?

Abdülkerim Durmaz, 13 Eylül 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Futbola, 1975 yılında Karagümrük altyapısına katılarak başladı. Karagümrük genç ve amatör takımdayken birçok kez şampiyonluk ve kupa kazandı. Karagümrük A Takımında ilk maçını 1978 senesinde Tarsus İdman Yurdu'na karşı oynadı. Durmaz, takımıyla 1982-1983 sezonunda 1. Lig'e çıkmayı başardı ve 16 golle ligin gol kralı olmuştur.

Karagümrük takımında libero mevkiinde oynamıştır ve 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli forma ile 1984-85 Türkiye Ligi, 1985 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1985 Donanma Kupası ve 1985 ile 1986 Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonluklarını yaşadı.

Fenerbahçe'nin sezon sonunda mutlu sona ulaşacağı 1988-89 sezonunun hazırlık döneminde kadroda yer alan ve bazı maçlarda forma da giyen Durmaz, teknik direktör Todor Veselinović'i yeterince etkileyememiştir ve MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştır. 1989-90 sezonunda da MKE Ankaragücü'nde kadro dışı kalması üzerine Sakaryaspor ile anlaşmıştır. 1993 yılına kadar Zeytinburnuspor formasını giydikten sonra eski takımı Karagümrük'e transfer olmuştur, 1995-96 sezonunda Güngören Belediyespor'da oynadıktan sonra aktif sporculuk hayatını noktalamıştır.