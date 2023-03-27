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Şenol Güneş'ten flaş karar

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına hazırlanırken, teknik direktör Şenol Güneş'in de planını yaptığı öğrenildi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 06:39
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Şenol Güneş'in derbi planı

Şenol Güneş'ten flaş karar
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Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş'in derbi planını hazırladığı ortaya çıktı.

Siyah beyazlı takımın hazırlık maçında Ümraniyespor'a 2-0 yenildiği maçtan sonra futbolcularına uyarılar yağdıran Güneş'in yedek oyuncuların verilen şansı değerlendiremediğinden yakındığı öğrenildi.

Güneş'in derbide forvette Ghezzal, Aboubakar, Cenk Tosun üçlüsüne görev vereceği ve takımını sahaya ofansif bir kadroyla süreceği belirtildi.

Zirve yarışında yer almaları için derbinin sonucunun önemli olduğunu vurgulayan siyah beyazlı takımın hocasınının mutlaka kazanmaları gerektiğini oyuncularına ilettiği de ifade edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Kadıköy'de 2 Nisan'da karşı karşıya gelecek.

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