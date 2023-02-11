Karar bekleniyor. Fenerbahçe'de flaş Ziyech gelişmesi

Bir yandan afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışan kulüpler, bir yandan da saha içi için hazırlıklarına devam ediyor.



LİSTEDE ZİYECH DE VAR

Fenerbahçe Yönetimi de transfer döneminin uzaması sonrası kadroya bir kanat takviyesi yapmak için girişimlere başladı. Jorge Jesus'un onayı sonrası iki isim Hakim Ziyech ve Fabio Borini oldu.



İki oyuncu stil olarak birbirinden çok farklı olsa da hangisinin geleceğine göre Jesus, sistemini revize edecek. Jorge Jesus'un gözünde ilk seçenek Hakim Ziyech oluyor. Faslı yıldız, çok istediği PSG transferi Chelsea'nin yanlış evrak göndermesi nedeniyle iptal olunca fazlasıyla sinirlendi.

İngiliz ekibinin menajer Graham Potter, oyuncusunu bırakmak istemiyor. 29 yaşındaki futbolcu ise tekliflere açık. Fenerbahçe'nin ilk girişimi yaparak Chelsea'ye kiralama niyetini bildirdiği kaydedildi.

YANIT BEKLENİYOR



Maviler'den gelecek yanıt bekleniyor. Ziyech transfer olması halinde Jesus, İrfan Can'dan beklediği kanattan oyun kurma görevini Faslı yıldıza verecek.



BİR DİĞER İSİM BORİNİ



Fabio Borini, listedeki diğer oyuncu konumunda. İtalyan futbolcu, Karagümrük'te müthiş bir sezon geçiriyor.



Ligde 20 maçta 13 gol atıp, 8 de asist yapan tecrübeli yıldız, Fenerbahçe'ye gelmek için istekli.

Ancak Karagümrük'ü, takımın en skorer ismini göndermesi konusunda ikna etmek kolay olmayacak.



Borini'nin gelmesi halinde Jesus, yeni öğrencisini sol kanada monte ederek Valencia ve Batshuayi'nin üzerine binen gol yüküne destek olmasını sağlayacak.