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Güney Kore'den gözleri yaşartan yardım: Kim Yeon-koung Türkiye'yi unutmadı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı dünyaca ünlü voleybolcu Kim Yeon-koung Türkiye'yi unutmadı. Depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Güney Koreli yıldız "261 milyon" topladık diyerek Türkiye'ye mesaj yolladı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 21:54
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Kim Yeon-koung Türkiye'yi unutmadı

Güney Kore'den gözleri yaşartan yardım: Kim Yeon-koung Türkiye'yi unutmadı
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Ülkemizde Fenerbahçe ile Eczacıbaşı'nda oynayan ve dünyanın en iyi kadın voleybolcuları arasında gösterilen 34 yaşındaki Güney Koreli Kim Yeon-Koung kariyerine Güney Kore'de devam etme kararı aldıktan sonra da ülkemizi unutmadı.
Türkiye'deki deprem sonrası yardım kampanyası başlatan Kim Yeon-Koung toplanan tutarı açıkladı.
Kim Yeon-koung'un başlattığı yardım kampanyasında şu anda toplanan bağış: 261 milyona ulaştı.
Dünyaca ünlü yıldız voleybolcu yaptığı paylaşımda, "(3 milyon 876 bin TL) We are grateful for everything you did for us!" ifadelerini kullandı.
KORE'Yİ TERCİH ETTİ
Mayıs sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel eğitimini tamamladıktan sonra ülkesi Güney Kore'ye dönen Kim Yeon-Koung kariyeriyle ilgili kararını verdi. Avrupa'ya döneceği de konuşulan Güney Koreli yıldız ülkesinin takımı Heungkuk Life Pink Spiders'a transfer oldu. Güney Koreli smaçörün kazanacağı rakam dikkat çekti.


 

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