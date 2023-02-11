Enkaz altından 113. saatte çıkarılan Mesut, Arda Güler'e mesaj yolladı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremde güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Adıyaman'da çalışmaların 113'üncü saatinde Mesut, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Mesut, hastane yolunda Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e mesaj gönderdi.

Ambulansla tedavisinin yapılması için hastaneye götürülen Mesut, Arda Güler'e sevgisini dile getirirken teknik direktör Jorge Jesus'a da seslendi.

''FENERBAHÇE'Yİ KURTARMAYA DEVAM ET''

Genç taraftar, "Arda Güler ağabey seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Bir de Jorge Jesus'a söyleyin seni de oynatsın, seni oynatmıyor" şeklinde mesaj gönderdi.

ARDA GÜLER'DEN YANIT GECİKMEDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ise Arda Güler, genç taraftarın bu mesajına kayıtsız kalmayarak yanıtladı.

Arda Güler, "Güzel kardeşim sen pes etmedin, başardın. Mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. Kendine çok dikkat et. İnşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.