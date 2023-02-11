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Enkazdan Fenerbahçe forması ile çıkarılan Kamilcan için sarı lacivertlilerden paylaşım

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremde, 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'tan iyi haber geldi. Enkazdan 116 saat sonra çıkarılan Kamilcan'ın üzerine Fenerbahçe forması olması dikkat çekti. Kulüpten paylaşım geldi.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 09:49
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116 saat sonra enkazdan Fenerbahçe forması ile çıkarılan Kamilcan için kulüpten paylaşım geldi

Enkazdan Fenerbahçe forması ile çıkarılan Kamilcan için sarı lacivertlilerden paylaşım
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Kahramanmaraş'ta depremin 119. saatinde enkazdan canlı olarak çıkarılan 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş'ın o görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Kamilcan, ertesi gün Fenerbahçe'nin maçının olması nedeniyle Fenerbahçe forması giyip yattığını söyledi. O görüntü sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Kamilcan Ağdaş'ın bu görüntüsüne kayıtsız kalmadı.

Yapılan paylaşımda, "Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz Kamilcan" ifadelerine yer verildi.

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