Fenerbahçe'de 21 Eylül Pazar günü yapılan seçimi kazanan Sadettin Saran, bugün görevi Ali Koç'tan devraldı.

Kulüpteki törende ilk sözü alan Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "İki adayın da anlaşmasıyla çok medeni bir seçim yaptık. Onun için sizlere teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye kattıklarınız, kazandırdıklarınız için size minnettarız. Diliyorum ki sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömrünüz olur. Arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi: Sadettin Saran mazbatasını aldı

"YARDIM ETMEYE HAZIRIZ"

Mosturoğlu'nun ardından konuşan Ali Koç ise "Ülkemiz için örnek seçimler yapmıştık. Bizim dönemimizde doğru düzgün devir teslim yapamadık ama Sadettin başkan döneminde devamlı paslaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetime yardım etmeye hazır olduklarını dile getiren Koç, "Ne zaman isterlerse de bizim yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı yardım etmeye hazırlar. Çünkü çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. 38. başkanımız hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Nice zaferleri kutlamak nasip olsun" diye konuştu.

"ŞİMDİDEN SAĞLIMIZ BOZULMAYA BAŞLADI BİLE"

Saran'a sağlık dileyen Ali Koç, "Başkana da önce sağlık diliyorum. Bu işler ruh sağlığını, beden sağlığını bozan işler" dedi. Saran ise gülerek "Şimdiden başladı bile" karşılığını verdi.

Zor bir göreve geldiğini belirten Saran, "Geceleri uykumuzun kaçtığı, endişelendiğimiz zamanlar oluyor. Ama hem seçildikten sonra gösterdiğiniz hem buraya gelip bizlerle paylaştığınız bilgilerle bundan sonra da yanımızda olacağınızı hissettik, biliyoruz. Zaten yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim" dedi.

"BİR YERE GİTMİYORUZ, HEP BERABER BURADAYIZ"

Eski yöneticilerle temasta olacaklarını söyleyen Sadettin Saran, "Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarla birlikte gezmek istiyorum. Geçmişteki bütün bilgilerinizden, tecrübelerinizden faydalanmak isterim. Çok teşekkür ediyorum geldiniz için. Bir yere gitmiyoruz, buralardayız hep beraber" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ali Koç, Sadettin Saran'a mazbatasını takdim etti. Saran da görevi sona eren Koç'u uğurladı.