Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca için ayrılık iddiası gündeme geldi. Brezilyalı 10 numaranın takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

Büyük Marco Asensio pişmanlığı! Kulüpte ortalık yıkıldı: Açıklama geldiBüyük Marco Asensio pişmanlığı! Kulüpte ortalık yıkıldı: Açıklama geldiSpor

Fenerbahçe'de Anderson Talisca gemileri yaktı! - Resim : 2

Ne yaptın sen Sergen Yalçın! Beşiktaş taraftarı o paylaşımı görünce çıldırdı...Ne yaptın sen Sergen Yalçın! Beşiktaş taraftarı o paylaşımı görünce çıldırdı...Spor

ANDERSON TALISCA BREZİLYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

ESPN'de yer alan habere göre; Talisca, Türkiye'de mutlu değil ve Brezilya'ya dönmek istiyor. Talisca'nın, kendisini Fenerbahçe'ye transfer eden Jose Mourinho'nun ayrılığından da memnun olmadığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu, daha önce Corinthians'ta forma giymek istediğini dile getirmişti. Haberin ayrıntılarında, Talisca için Brezilya'daki diğer takımların da kapılarının açık olduğu belirtildi.

Maç sonrası takım otobüsüne saldırı! Şoförü öldürdülerMaç sonrası takım otobüsüne saldırı! Şoförü öldürdülerSpor
Okan Buruk servetine servet katacak! İnanılmaz bonuslarOkan Buruk servetine servet katacak! İnanılmaz bonuslarSpor
Dursun Özbek kesenin ağzını sonuna kadar açtı!Dursun Özbek kesenin ağzını sonuna kadar açtı!Spor