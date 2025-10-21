Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca için ayrılık iddiası gündeme geldi. Brezilyalı 10 numaranın takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

ANDERSON TALISCA BREZİLYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

ESPN'de yer alan habere göre; Talisca, Türkiye'de mutlu değil ve Brezilya'ya dönmek istiyor. Talisca'nın, kendisini Fenerbahçe'ye transfer eden Jose Mourinho'nun ayrılığından da memnun olmadığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu, daha önce Corinthians'ta forma giymek istediğini dile getirmişti. Haberin ayrıntılarında, Talisca için Brezilya'daki diğer takımların da kapılarının açık olduğu belirtildi.