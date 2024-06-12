Fenerbahçe'de büyük kıyım. Yollar tek tek ayrıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezonun yapılanması başladı.

İlk olarak Vodafone Sultanlar Ligi'nde takımı şampiyonluğa taşıyan, Kupa Volley'de mutlu sona ulaşan başantrenör Stefano Lavarini ile yollar ayrıldı.

Sarı-Lacivertli kulüpten açıklamada, İtalyan hocaya teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Sarı Melekler ile birlikte 2023-24 sezonunda kazandığımız AXA Sigorta Kupa Voley ve Sultanlar Ligi Şampiyonluğumuzda takımımızın Başantrenörlüğünü yapan Stefano Lavarini’ye, bugüne kadarki tüm emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

Ardından üç oyuncuyla yola devam edilmeyeceği belirtildi. Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan, Kupa Volley'i kazanan kadrodan; Meryem Boz, Ergül Avcı, Buse Ünal, Ada Germen, Cansu Çetin ve Irina Fetisova'ya emekleri için teşekkür edildi.