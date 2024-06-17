Fenerbahçe'de deprem

Fenerbahçe Beko'da deprem yaratacak üst üste gelişmeler yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Nate Sestina ve Nick Calathes ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Beko’nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Nate Sestina ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nate Sestina’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.

12 Mayıs 1997 doğumlu olan uzun forvet, kariyerinde, Bucknell, Kentucky, Hapoel Unet Holon, Yukatel Merkezefendi, Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko formalarını terletti.

106 kilo ağırlığında olan Sestina'nın boyu ise 2.06 metre.

BİR AYRILIK DAHA AÇIKLANDI

Fenerbahçe Beko, Nick Calathes ile de yollarını ayırdı.

Yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan ve bu süreçte elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Nick Calathes ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nick Calathes’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.'' denildi.