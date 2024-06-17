Ergin Ataman şifreyi verdi

Panathinaikos ile EuroLeague ve Yunanistan Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Ergin Ataman, Akşam Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalar yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te yarın oynayacağı Gürcistan maçı öncesi mesaj veren Ergin Ataman, galibiyetin şifresini verdi.

''BİRBİRLERİNE İNANSINLAR''

Ataman, "A Milli Futbol Takımımıza tüm ulus gibi ben de çok güveniyorum. Cesur olsunlar, hiçbir takımdan eksiğimiz yok. Kadromuzda dünyaca ünlü futbolcularımız var. Çok deneyimli bir teknik adama sahibiz. Asla vazgeçmeden, takım olarak kenetlensinler. Birbirlerine inansınlar. Zafer, inananları ve onun için cesurca savaşanları sever." ifadelerini kullandı.

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Sıradaki hedefini açıklayan Ergin Ataman, "Avrupa'da kulüpler düzeyinde kazanılacak en büyük kupaları defalarca kez kazandım. Şimdi sırada 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk milli takımına mutlak madalya kazandırmak var. Özellikle yurtdışında ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bir Türk spor adamına Avrupa'da gösterilen sevgi ve ilgi benim için büyük gurur. Ama A Milli Takımımızla Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefi apayrı bir heyecan olacak. Sezonun tüm yorgunluğuna rağmen bayramdan sonra A Milli Takımımızı topluyoruz. 2025 Avrupa Şampiyonluğu hazırlıklarına 1 yıl önceden başlayacağız. Şampiyona öncesi NBA'de yer alan tüm oyuncularımızın da katılımı ile en güçlü kadro ile oraya gidip bu kez başaracağımıza inancım tam." sözlerini sarf etti.