Fenerbahçe'de Edson Alvarez siftah yaptı!

Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Benfica maçı için hazırlıklarına başladı. Sarı-laciverlilerde yeni transfer Edson Alvarez de ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Benfica’yla deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Edson Alvarez de ilk idmanına çıktı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

aw524339-06-1.jpg

Kocaelispor maçına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın Portekiz’in başkenti Lizbon’a giderek karşılaşmanın oynanacağı statta yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

