﻿Jesus'la ipler böyle kopmuş. Ali Koç'la sert tartışma

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a 4-2 yenildiği maçın ardından Başkan Ali Koç'un soyunma odasına indiği iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Koç'un "Doğum günümde bana güzel bir hediye verdiniz, hepinize teşekkür ederim. Hiçbbir şeyinizi eksik bırakmıyoruz, ödemelerinizi zamanında yapıyoruz, bu taraftar gülmeyi hak ediyor. Neden bir türlü yüzümüz gülmüyor." diyerek oyuncularına sitem ettiği öğrenildi.

Bu konuşmaların üzerine teknik direktör Jorge Jesus'un, "Oyunculara yüklenmeyin, bu durumun bir suçlusu varda o da benim" diyerek karşılık verdiği bildirildi.

İkili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı iddia edilirken, sinirlerin de gerildiği ileri sürüldü.