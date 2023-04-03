Jesus'un yerine İsmail Kartal gelsin

"Ben demiştim" demeyi sevmem ama. Dayanamıyorum. "Ben yazmıştım" çünkü. Milyonlarca euronun böyle çar çur edilmesini, başarısızlığın pahalı bir şekilde satın alınmasını anlayamıyorum.

Ne mi demiştim?

En iyisi geçen mayıs ayında İsmail Kartal'ın yerine Jesus'un getirilecek olmasına itiraz ettiğim o yazıyı bir hatırlatayım sizlere:

*

İsmail Kartal, çok zor bir dönemde göreve geldi Fenerbahçe'de. Kadrosunu kendisi seçmedi, olan, yerden yere vurulan, "Kim aldı kardeşim bu yeteneksizleri bu takıma" denilen kadronun başına geldi.

Yakınmadı. İşini hakkıyla yaptı.

"Bir kuruş" bile istemedi, Fenerbahçeliliğini gösterdi.

Ve o yeteneksizler denilen futbolculardan kısa sürede taş gibi bir takım yaratıp, hiç beklenmedik bir şekilde Fenerbahçe'yi ikinci sıraya getirip, Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

Bunları da ayda 100 bin liraya yaptı. Kendisi talep etmedi bunu, öyle uygun görüldü.

Ağzıyla kuş tutsa ki tuttu; yaranamadı. Görev süresi bitti; şimdi yerine Portekizli bir ihtiyar geliyor: Jorge Jesus!

Adam 68 yaşında. Boştayken talih kuşu kondu kafasına.

Menajeri İstanbul'a gelmiş. Parada da anlaşma sağlanmış. 2 yıllık sözleşme karşılığı yıllık 7 milyon euro alacakmış.

Benim matematiğim o kadar kuvvetli değil. Milyon euroları da hiç görmedim hayatımda. Onun için hesaplayamadım. Siz hesaplayın bakalım İsmail Kartal'ın kazandığının kaç katını alacak?

Şimdi geçmişini bir daha anlatmaya gerek yok.

Zaten yeterince okudunuz.

Bu saatten sonra bakalım Fenerbahçe'de ne yapacak?

Göreceksiniz bakın sonu Luis Aragones gibi olacak.

Mübarek geldiğinde kulübede ayakta zor duruyordu. Emeklilik ikramiyesini aldı ve gitti. Mirasının kaldığı torunları herhalde Fenerbahçe adını duyunca minnet duyuyorlardır.

Jesus da kazanacak dünyayı; alacak emekli ikramiyesini, gidecek.

Geleceğin Fenerbahçe'sini, istikrarlı Fenerbahçe'yi, yıllarca gücünü koruyacak Fenerbahçe'yi 68'lik adam mı kuracak?

Yazık paralara.

Sanki adam kuş konduracak!

*

Gördünüz işte Fenerbahçeli dostlarım. Haklı çıktım maalesef!

Bize Kaf Dağı'nın ardından bakan, küçümseyen, burnundan kıl aldırmayan, futbolumuzu tu kaka yapan, kariyerinde Portekizce konuşulan ülkelerin dışında bir başarısı olmayan, Avrupa'nın büyük liglerinde çalışmamasına rağmen Alex Ferguson'un bile atmadığı havayı atan Jesus'un Fenerbahçe'yi getirdiği yeri.

Şimdi gidecek.

Arkasında da enkaz bırakarak hem de. Transfer ettirdiği sıradan futbolcuları da.

Şimdi gidin İsmail Kartal'a.

Ağlatarak yollamıştınız onu. Sorun bakalım "Bizi kurtarır mısın" diye.

Kimbilir. Gelir de kurtarır belki yine.