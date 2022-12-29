Jesus fırtına gibi esti

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda daha sonra pas çalışması yapan oyuncuların, taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladığı kaydedildi.

Antrenmanı sık sık kesen teknik direktör Jorge Jesus, futbolcularına uyarılar yağdırdı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.