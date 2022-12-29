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Fenerbahçe'den Galatasaray maçından sonra ağır suçlama

Fenerbahçe, Galatasaray-Sivasspor maçından sonra flaş bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 19:39
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Süper Lig'de Fenerbahçe'den Galatasaray maçından sonra ağır suçlama

Fenerbahçe'den Galatasaray maçından sonra ağır suçlama
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Giresunspor ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından Hatayspor'u 4-0'la geçen Fenerbahçe , maç fazlasıyla liderliğe yükselmişti. Galatasaray , Sivas deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönüp zirveyi geri alırken 90 dakika sonrası Sarı Lacivertliler'den flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ PAYLAŞIM
Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın performansı ve verdiği kararlar tartışma konusu olurken Fenerbahçe, Galatasaray'ın 23 Aralık 2020'de yaptığı "Futbolda kapkara gece!" tweetini "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" ifadeleriyle alıntıladı.

GALATASARAY'DAN YANIT
Fenerbahçe'nin bu paylaşımı sonrası Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın gol vuruşu yaptığı anı "Sus işareti yapan yüz" emojisiyle takipçilerine sunması da Sarı Lacivertli ekibe cevap olarak yorumlandı.

 

 

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Cem alkas
29.12.2022 19:58
Boş işlerle uğraşacağınıza,Avrupa'daki nasıl kupa kazanırım ona kafa yorun.  
 
GS
29.12.2022 19:56
Sabirli ol fenerbahce Gelecek hafta senide yenecegiz.  
 
Ahmet
29.12.2022 19:44
VAR hakemlerinin Veremediği Buz gibi Golü Hangi Yürekli Hakem verebilir. VAR tamamen bir Skandaldır  
 
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