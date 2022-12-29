Fenerbahçe'den Galatasaray maçından sonra ağır suçlama

Giresunspor ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından Hatayspor'u 4-0'la geçen Fenerbahçe , maç fazlasıyla liderliğe yükselmişti. Galatasaray , Sivas deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönüp zirveyi geri alırken 90 dakika sonrası Sarı Lacivertliler'den flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'ın performansı ve verdiği kararlar tartışma konusu olurken Fenerbahçe, Galatasaray'ın 23 Aralık 2020'de yaptığı "Futbolda kapkara gece!" tweetini "23 Ekim 2022 - 12 Kasım 2022 ve bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" ifadeleriyle alıntıladı.

GALATASARAY'DAN YANIT

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı sonrası Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın gol vuruşu yaptığı anı "Sus işareti yapan yüz" emojisiyle takipçilerine sunması da Sarı Lacivertli ekibe cevap olarak yorumlandı.