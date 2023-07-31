Fenerbahçe'de Joao Pedro gelişmesi. İsmail Kartal gelişmesi

Sezona yaptığı transferlerle damga vuran Fenerbahçe'de bir yandan ayrılıklar da yaşanıyor.

İSMAİL KARTAL O İSMİ GÖZDEN ÇIKARDI

Son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular da belli oluyor. Attila Szalai'yi 12+3 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a satan Sarı Lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen ve veda edecek isim de ortaya çıktı.

PEDRO TAKIMDAN AYRILIYOR

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Joao Pedro, takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve eşyalarını topladı. Haberin devamında Brezilya asıllı İtalyan golcünün bugün İstanbul'dan ayrılmasının beklendiği belirtildi. Öte yandan Brezilya ekibi Gremio'nun Pedro'yu kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezonda 28 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.