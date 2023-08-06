Fenerbahçe'de Krunic gelişmesi. Gözler Milan'a çevrildi

Gelecek sezona bomba niteliğinde transferler ile giren Fenerbahçe, Milan'ın orta sahası Krunic'i gözüne kestirdi.

Fenerbahçe'de Krunic gelişmesi. Gözler Milan'a çevrildi

Editör: Barış Atakan

Gelecek sezon için şampiyonluk iddiasıyla yola çıkan Fenerbahçe, kadro planlamalarını sürdürüyor.

Dzeko, Tadic, Kent gibi isimlerle transfer piyasasına hızlı bir giriş yapan Sarı Lacivertliler, Milan'ın orta sahası Rade Krunic'e teklif yaptı.

MAAŞI BELLİ OLDU
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Krunic'i isteyen sarı lacivertli kulüp, Bosnalı futbolcuya yıllık 3.5 milyon euroluk bir kontrat teklif etti. 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu karşılık verirken, Milan ile bonservis bedeli konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

MİLAN TEKLİFİ YETERSİZ BULDU
Haber detayında, sarı lacivertlilerin Krunic'e yaptığı teklifle Milan'a önerdiği rakamın uyumsuz olduğu vurgulandı ve "Fenerbahçe'nin 5 milyon euroluk bonservis bedeli teklifi kesinlikle çok düşük bir meblağ. Bu nedenle, İstanbul takımı önümüzdeki birkaç saat içinde teklifi iyileştirmeye hazırlanıyor" iddiası ileri sürüldü.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Milan ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rade Krunic, geçen sezon kırmızı siyahlı takımla 34 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.

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