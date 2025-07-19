Fenerbahçe'de Livakovic gemileri yaktı!

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Fenerbahçe'de Livakovic gemileri yaktı!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon teknik direktör Jose Mourinho'nun çok süre vermediği Dominik Livakovic, geleceği hakkında kararını verdi. Hırvat eldiven, sarı-lacivertlilerden ayrılma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Dominik Livakovic için işler iyi gitmiyor. Büyük umutlarla transfer edilen Hırvat eldiven, Portimonense ile oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda görev aldı ancak kalesinde gole engel olamadı. Bu gelişmenin ardından moralsiz bir görüntü sergileyen tecrübeli kalecinin ayrılmak istediği iddia edildi.

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LIVAKOVIC FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Zaman zaman medyaya yansıyan "Mourinho, yeni sezonda İrfan Can Eğribayat'ı 1. kaleci olarak düşünüyor" haberlerinin de Livakovic'in ayrılık kararında etkili olduğu düşünülüyor.

Formayı geri kazanma şansının azaldığını düşünen deneyimli eldiven, bu nedenle yönetime ayrılık talebini iletti.

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