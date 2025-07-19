Fenerbahçe'de Livakovic gemileri yaktı!

Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Dominik Livakovic için işler iyi gitmiyor. Büyük umutlarla transfer edilen Hırvat eldiven, Portimonense ile oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda görev aldı ancak kalesinde gole engel olamadı. Bu gelişmenin ardından moralsiz bir görüntü sergileyen tecrübeli kalecinin ayrılmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız oyuncu imzayı attı: Taraftarlar çılgına döndü

Galatasaray'da flaş ayrılık! Yeni takımı transferi resmen açıkladı

LIVAKOVIC FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Zaman zaman medyaya yansıyan "Mourinho, yeni sezonda İrfan Can Eğribayat'ı 1. kaleci olarak düşünüyor" haberlerinin de Livakovic'in ayrılık kararında etkili olduğu düşünülüyor.

Formayı geri kazanma şansının azaldığını düşünen deneyimli eldiven, bu nedenle yönetime ayrılık talebini iletti.

Hakan Çalhanoğlu'na en yakın gazeteci konuştu! Fenerbahçe'ye mi yoksa Galatasaray'a mı gidiyor?

Eski Galatasaraylı için harekete geçti! Ali Koç'tan seçim öncesi dev transfer

Edin Visca'nın yeni adresi netleşiyor!