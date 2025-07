Hakan Çalhanoğlu'na en yakın gazeteci konuştu! Fenerbahçe'ye mi yoksa Galatasaray'a mı gidiyor?

Fenerbahçe'nin Inter forması giyen A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile görüştüğü haberi geceyarısı gündeme bomba gibi düştü. Haberin duyulmasından sonra Hakan Çalhanoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve oyuncunun Galatasaray'ı çok istediğini belirten TRT muhabiri İbrahim Kırkayak sosyal medyada hedef haline geldi. 2013 yılından beri milli futbolcu ile tanışıklığı bulunan ve gerek Leverkusen'de gerek Milan gerekse Inter forması giyerken onunla ilk söyleşileri yapan isim Kırkayak kendisine yazılanlara isyan etti. Yazılanlara çok üzüldüğünü belirten Kırkayak, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'ın tutumu nedeniyle değersiz hissetiğini söyledi.

Okan Buruk çileden çıktı! Galatasaray'da büyük kriz

Edin Visca'nın yeni adresi netleşiyor!

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Fenerbahçe ile milli futbolcu arasındaki transfer görüşmelerini doğrulayan TRT muhabiri, "Hakan'ın henüz Fenerbahçe'ye evet demediğini buradan net söyleyeyim. Umarım herkes için hayırlısı olur" dedi.

İbrahim Kırkayak'ın sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamalar şöyle: "Öncelikle mutlu sabahlar, güzel hafta sonu dilerim. Bana Hakan Çalhanoğlu gelişmesi yüzünden sitem eden, kızan sevgili Galatasaraylılar, sevgili takipçiler... Öncelikle bilinmesini isterim ki ben Hakan Çalhanoğlu'nun ne menajeri, ne avukatı, ne de karar vericisiyim. Meslek uzmanlığım Milli Takım muhabirliği, Dakika Skor ,Yüz Yüze Futbol Programı sunuculuğu, Spor Stüdyosu sunuculuğu ,arşiv meraklısı bir sade personelim. Tabii ki kurumum TRT'yi iyi temsil etmek şartıyla... Dün gece yarısından bu yana ama yazılanlarla çok üzülmüş durumdayım ve sitemleriniz beni çok üzdü... Sevgili Hakan ve ailesi ile 2013 yazında 20 yaş altı dünya jupasında tanıştım ve o gün bugündür aramızda güvenli, sevecen, hiçbir menfaate dayanmayan, bilgiye dayalı, çok güzel bir ilişki başladı. Sevgili Hakan Çalhanoglu ile kurumum adına ilkleri, ilk röportajları Leverkusen'de, Milano'da her yerde kendisiyle ben yaptım. Sevgili Hakan'a teşekkür ederim. En zor, en mutlu anlarımda sevgili Hakan her daim yanımda ve ben de her daim onun yanımda olmuştur. Sağolsun. Ben bir transfer uzmanı veya duyumcusu değilim. Takipçi toplama çalışmalarım olmaz. Ama şunları artık şuradan söyleyeyim. 3 Haziran'dan bugüne sevgili Hakan ile kesintisiz her gün konuştum. Amacım öncelikli doğru haber ve bilgiydi. Galatasaray muhabiri arkadaşım sevgili Cankat Koç'a ve tabii ki öncelikle TRT Spor'a doğru bilgileri aktarmaktı. Dün gece de saatler öncesinden Türkiye'de sadece benle ilk kez bir dertleşme sohbeti gerçekleştirdik.

Süper Lig devi Ligue 1'in flaş ismi için görüşmelere başladı!

Eski Galatasaraylı için harekete geçti! Ali Koç'tan seçim öncesi dev transfer

Sevgili Hakan ilk günde tanıyorum bugün de çok iyi bir Galatasaraylıdır. Bunu her daim kendisi söylemiştir. Bu böyledir. Uzatmayayım konu şu ki her şeyin hayırlısı. Evet bir Fenerbahçe teması olmuş, sonuçta profesyonel bir hayat. Ama her şey bir karar anına bakar. Sevgili Hakan'da tek hayali olan Galatasaray formasını her daim giymek istemiştir. Kendisi son zamanlarda kendisini biraz değersiz hissetmiştir. Bu arada her yerde olduğu gibi herkes herkesle görüşebilir. Sevgili Hakan'ın henüz Fenerbahçe'ye evet demediğini buradan net söyleyeyim. Uzun lafın kısası Milano'da 8 yıl top koşturan, 2 sampiyonlar ligi finali oyanayan, Milli Takımın kaptanı sevgili Hakan için hayırlısı olsun. Her daim yanındayım ve mutlu olmasını isterim. Kıymetli Galatasaray kıymetli Fenerbahçe yöneticilerinin takdiridir sevgili Hakan konusundaki süreç. Umarım herkes için hayırlısı olur. Bu açıklalamaları yapmak istedim. Bana 'Neden Galatasaray'a gelmiyor? Senin yüzünden sitemleri var. Arkadaşlar yukarıda Allah var.. Ben hiç Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'da haberi geçtim mi? Yazdım mı? Herkese sevgi ve saygılarımı sunar, üzüldüğümü belirtirim ve mutlu bir cumartesi günü dilerim."

Victor Osimhen'in alternatifini buldular!

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncunun menajeri açıkladı

Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giyeceği takım...