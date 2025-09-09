Fenerbahçe'de kriz çıktı!

Milli aranın sona ermesiyle odağını Trabzonspor ile oynayacağı maça çeviren Fenerbahçe'de orta saha problemi baş gösterdi.



Meksikalı ön libero Edson Alvarez'in milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacağı basına yansımıştı. Sofyan Amrabat'ı da Real Betis'e kiralayan Kanarya'nın elinde bu bölge için şu an İsmail Yüksek ve Fred bulunuyor.

Orta sahada fazla alternatifi bulunmayan sarı-lacivertlilerin pazar günü oynayacağı maçta orta sahada bu ikilinin görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

