Fenerbahçe'de kriz çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de büyük bir kriz patlak verdi. Sarı-lacivertlilerde, Edson Alvarez'in Meksika Milli Takımı'nda sakatlanmasının ardından orta saha pozisyonunda derinlik sıkıntısı yaşanıyor.

Milli aranın sona ermesiyle odağını Trabzonspor ile oynayacağı maça çeviren Fenerbahçe'de orta saha problemi baş gösterdi.

Meksikalı ön libero Edson Alvarez'in milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacağı basına yansımıştı. Sofyan Amrabat'ı da Real Betis'e kiralayan Kanarya'nın elinde bu bölge için şu an İsmail Yüksek ve Fred bulunuyor.

Orta sahada fazla alternatifi bulunmayan sarı-lacivertlilerin pazar günü oynayacağı maçta orta sahada bu ikilinin görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

