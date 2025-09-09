Galatasaray'da Osimhen için kader günü!

Milli takımda ol ayak bileğine darbe alan, kaval kemiğinde morluk oluşan ve ağrıları olan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Nijerya'ya özel uçak gönderildi. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'a geldi.



VICTOR OSIMHEN'İN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK

İstanbul'a gelir gelmez MR'ı çekilen Osimhen'in durumu bugün netlik kazanacak. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, ligde oynanacak Eyüpspor maçında kesin yok.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt müsabakasında sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bu arada Galatasaray dünü izinli geçirdi. Sarıkırmızılı takım, bugün Eyüpspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

