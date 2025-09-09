Galatasaray'da Osimhen için kader günü!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın, Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanmış ve maçı tamamlayamamıştı. Golcü oyuncunun sağlık durumu bugün yapılacak olan tetkiklerden sonra belli olacak.

Milli takımda ol ayak bileğine darbe alan, kaval kemiğinde morluk oluşan ve ağrıları olan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Nijerya'ya özel uçak gönderildi. Tecrübeli oyuncu, İstanbul'a geldi.

VICTOR OSIMHEN'İN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK

İstanbul'a gelir gelmez MR'ı çekilen Osimhen'in durumu bugün netlik kazanacak. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, ligde oynanacak Eyüpspor maçında kesin yok.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt müsabakasında sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bu arada Galatasaray dünü izinli geçirdi. Sarıkırmızılı takım, bugün Eyüpspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

