Fenerbahçe'de Rizespor maçına saatler kala flaş gelişme. İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe, Süper Lig'de 7. hafta maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi.

Fenerbahçe'de Rizespor maçına saatler kala flaş gelişme. İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Teknik direktör İsmail Kartal, zorlu maç öncesi kararını verdi. Kartal'ın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Livakovic, Osayi, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Varesanovic, Mithat, Olawoyin, Sauer, Zeqiri, Gaich.

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