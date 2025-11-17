Trendyol Süper Lig'de 2014'ten bu yana süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ve ezeli rakibi Galatasaray'la arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran, ara transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı.

SADETTİN SARAN KULÜBÜNDE FORMA GİYEMEYEN İSİMLERE YÖNELDİ

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi stoper, sol bek ve forvet transferi planlıyor. Haberde, transfer komitesinin Dünya Kupası'nda yer almak isteyen ancak kulüplerinde forma şansı bulamayan isimlere yöneldiği kaydedildi.

LİSTENİN TEPESİNDE GALATASARAYLI DAVID ALABA YER ALIYOR

Çıkan haberde Sadettin Saran'ın 4 futbolcudan oluşan transfer listesinin en tepesinde David Alaba'nın ismi yer alıyor. Kariyerinde 37 kupa kazanan ve Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alaba'nın transferinin önünün açık olduğu aktarıldı.

David Alaba, daha önce yaptığı açıklamada çocukluğunda çok fazla Türk arkadaşı olduğunu ve çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğunu söylemişti.

Saran'ın listesinde yer alan diğer isimler ise şunlar;

Alexander Sörloth

Memphis Depay

Robert Lewandowski