Fenerbahçe'de şaşırtan ayrılık. Resmen açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, sürpriz ayrılığı açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp Arzu Özyiğit'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

Sarı Lacivertli formamızı 6 sezon boyunca taşıyan,

Milli formayı sayısız kez giyen,

2019’dan bu yana Kulübümüzün Kadın Basketbol Şubesinde genel menajerlik görevini üstlenen Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızdaki görevinden ayrılmıştır.

Ülke basketboluna ilkleri yaşatan Takımımızın ilk EuroLeague Women, ilk FIBA Süper Kupa şampiyonluklarının da mimarlarından biri olmayı başaran Arzu Özyiğit’e bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü