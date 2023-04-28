Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi flaş gelişme

Fenerbahçe, Sivasspor'la yarın oynayacağı maça hazırlanırken, sarı lacivertlileri sevindiren bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi flaş gelişme

Süper Lig’in 32. haftasında yarın akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı.

Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Batshuayi de antrenmana katıldı.

Batshuayi, takımla birlikte çalıştı.

Bu arada kulübün internet sitesinden bilet açıklaması yapıldı. Açıklama şöyle:

"Fenerbahçemizin, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 19.00’da Demir Grup Sivasspor’a konuk olacağı maçın deplasman tribünü biletleri satışa çıkıyor.

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın deplasman tribünü biletlerine 28 Nisan 2023 Cuma günü saat 10.00’dan itibaren www.passo.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bilet fiyatı, 65 TL olup satın alınan biletler, 2. kişilere transfer edilemeyecektir."

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