Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Sadettin Saran gaza bastı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, devre arası transfer dönemi için şimdiden harekete geçiyor. Antalyaspor ve Nice galibiyetleriyle moral bulan Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları da başlıyor.

Resmen duyurdular! Fatih Terim geri dönüyor

Büyük çöküş! Avrupa kupası gecelerinden haciz günlerine

SADETTİN SARAN DOMENICO TEDESCO İLE GÖRÜŞECEK

Sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun son iki maçta ortaya konan futbol ile mücadeleden memnun olduğu ancak devre arasında aksayan bölgelere takviye yapılmasının planlandığı kaydedildi. Saran'ın, İtalyan teknik adam ile kısa süre içerisinde bir toplantı yapacağı ve geniş çaplı bir liste hazırlayarak transfer çalışmalarına erken başlayacağı aktarıldı.

Okan Buruk'tan derbide büyük sürpriz! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'leri...

Edson Alvarez'den Fenerbahçelileri sevindiren karar!

Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın en büyük kozu Okan Buruk! İnanılmaz istatistik

Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı

Alessandro Del Piero Kenan Yıldız'ı öve öve bitiremedi!