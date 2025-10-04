Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Sadettin Saran gaza bastı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran, takımı güçlendirmek için çalışmalarına başlıyor. Saran'ın teknik direktör Domenico Tedesco ile bu konu hakkında görüşme yapacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, devre arası transfer dönemi için şimdiden harekete geçiyor. Antalyaspor ve Nice galibiyetleriyle moral bulan Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları da başlıyor.

SADETTİN SARAN DOMENICO TEDESCO İLE GÖRÜŞECEK

Sarı-lacivertlilerde başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun son iki maçta ortaya konan futbol ile mücadeleden memnun olduğu ancak devre arasında aksayan bölgelere takviye yapılmasının planlandığı kaydedildi. Saran'ın, İtalyan teknik adam ile kısa süre içerisinde bir toplantı yapacağı ve geniş çaplı bir liste hazırlayarak transfer çalışmalarına erken başlayacağı aktarıldı.

