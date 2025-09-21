Fenerbahçe'de yeni başkanın saat kaçta belli olacağını Şekip Mosturoğlu açıkladı!

Fenerbahçe'de tarihi seçim gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 17.00'ye kadar sürecek. Mevcut başkan Ali Koç ve başkan adayı Sadettin Saran'ın yarıştığı seçim hakkında Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, detayları aktardı. Mosturoğlu, oy verme ve oy sayım işlemleriyle birlikte yeni başkanın saat kaçta belli olacağına dair bilgiler verdi.

"SAAT 19.00 GİBİ AÇIKLARIZ"

Şekip Mosturoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Saat 17:00'de oylama bitecek. Bariyerleri geçip sırada olan insanlar saat 17:00'yi geçmiş olsa bile oy verecekler ama saat 17:00'de bariyerin arkasında kalanlar oy kullanamayacaklar. Son oy kullanıldıktan sonra talimatla sandıkların açılmasını isteyeceğiz. Sandıklar açılacak, tahminim 1, 1.5 saat kadar sürer sayım işlemleri. Saat 19:00 gibi de sonuçları açıklayacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

