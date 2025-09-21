Sadettin Saran'dan Fenerbahçe TV'ye sert uyarı!

Seçim heyecanı yaşanan Fenerbahçe'de başkan adayı Sadettin Saran, FB TV'nin yayın politikası hakkında açıklama yaptı. FB TV'nin tarafsız olmadığını dile getiren Sadettin Saran'ın açıklaması, sosyal medyada kendisine destek verenler tarafından paylaşıldı.

Saran, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kulübümüzün bu demokrasi şöleninde tarafsız yayın yapmasını beklediğimiz FB TV'den yapılan yayının eşit, ilkeli ve doğru yansıtılması konusunda FB TV yöneticilerini sorumluluğa davet ediyoruz. Fenerbahçe gibi FB TV de tüm camiamızın ortak değeridir."

