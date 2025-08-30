Fenerbahçe istiyordu! Marco Asensio'nun yeni takımı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun bir süre kadrosuna katmak için uğraş verdiği ancak transferinde mutlu sona ulaşamadığı Marco Asensio için sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, yeniden Premier Lig'e transfer olabilir.

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala PSG'den ayrılması beklenen Marco Asensio ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Aston Villa, İspanyol Yıldızı bonservisi ile kadrosuna katmaya yakın.

Asensio'nun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Asensio, 21 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

