Fenerbahçe istiyordu! Marco Asensio'nun yeni takımı belli oldu

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala PSG'den ayrılması beklenen Marco Asensio ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.



L'Equipe'te yer alan habere göre; Aston Villa, İspanyol Yıldızı bonservisi ile kadrosuna katmaya yakın.



Asensio'nun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Asensio, 21 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

