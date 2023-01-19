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Güiza 42 yaşında 5. lige transfer oldu

42 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 5. Lig ekibi CD Rota ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:04
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Fenerbahçe'den 5. lige

Güiza 42 yaşında 5. lige transfer oldu
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Eski Fenerbahçe ve İspanya Milli Takımı forveti Daniel Güiza, yaptığı yeni transferle yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yıldız futbolcu 42 yaşındaki İspanya 5. Lig ekibi CD Rota ile anlaştı.

DAHA ÖNCE 6. LİGDEYDİ

Güiza daha önce İspanya 6. Ligi'nde mücadele eden Union Deportiva Algaida'ya transfer olmuştu.

Yeni takımının 99 numaralı formasıyla poz veren Daniel Güiza, bu transferiyle futbol dünyasını bir kez daha şaşırtmayı başarmıştı.

42 yaşındaki İspanyol golcü, Xerez altyapısında yetiştikten sonra sırasıyla Barcelona B, Murcia, Getafe, Mallorca, Fenerbahçe, Johor, Cerro Porteno, Cadiz, Sanluqueno'da forma giydi.

2008'den 2011'e kadar Fenerbahçe forması giyen Güiza, sarı-lacivertli formayla çıktığı 98 maçta 35 gol 21 asist üretti.

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