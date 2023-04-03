﻿Bu sefer derbiyi Fenerbahçe kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmayı 64-79 kazandı.



Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan serinin ilk maçını 90-70 kazanan Fenerbahçe, böylece çeyrek final serisini 2-0’la geçti ve adını yarı finale yazdırdı.



Fenerbahçe Alagöz Holding yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring’in 1-0 önde olduğu bu serinin ikinci maçı 7 Nisan Cuma günü oynanacak.



11 ribaund, 26 sayıyla oynayan Breanna Stewart ile 10 ribaund, 14 sayıyla oynayan Emma Meesseman double double yaptı. Courtney Vandersloot da 20 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.