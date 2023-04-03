3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bu sefer derbiyi Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe Alagöz Holding ile Beşiktaş, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında karşılaştı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 20:53
Takip Et

Fenerbahçe'den derbi zaferi

Bu sefer derbiyi Fenerbahçe kazandı
+
Aa
-

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmayı 64-79 kazandı.
 
Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan serinin ilk maçını 90-70 kazanan Fenerbahçe, böylece çeyrek final serisini 2-0’la geçti ve adını yarı finale yazdırdı.
 
Fenerbahçe Alagöz Holding yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring’in 1-0 önde olduğu bu serinin ikinci maçı 7 Nisan Cuma günü oynanacak.
 
11 ribaund, 26 sayıyla oynayan Breanna Stewart ile 10 ribaund, 14 sayıyla oynayan Emma Meesseman double double yaptı. Courtney Vandersloot da 20 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
3
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
4
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
5
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
﻿Beşiktaş Fenerbahçe’yi devirdi akıllara ünlü astroloğun seçim kehaneti geldi
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
6
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
﻿Mert Günok'tan flaş Arda Güler itirafı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
7
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Kayseri'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga. 2 kişi yaralandı
﻿Kayseri'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga. 2 kişi yaralandı
﻿Kayseri'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga. 2 kişi yaralandı
﻿Morinho geleceği hakkında konuştu
﻿Morinho geleceği hakkında konuştu
﻿Morinho geleceği hakkında konuştu
﻿Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada
﻿Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada
﻿Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada
﻿Bu sefer derbiyi Fenerbahçe kazandı
﻿Bu sefer derbiyi Fenerbahçe kazandı
﻿Bu sefer derbiyi Fenerbahçe kazandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.