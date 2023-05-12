Fenerbahçe'den flaş 12 Mayıs paylaşımı: Unutmayacağız

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 12 Mayıs 2012'de Galatasaray ile oynanan Süper Final maçı öncesi yaşanan olaylar hakkında "Unutmayacağız" başlıklı bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den flaş 12 Mayıs paylaşımı: Unutmayacağız

Fenerbahçe Spor Kulübü, 12 Mayıs 2012 günü Galatasaray ile oynanan "Süper Final" maçının ardından Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.

Sarı Lacivertlilerin, "Unutmayacağız" başlığıyla paylaşılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

-Cumhuriyet tarihinin en kirli terör örgütü FETÖ'nün gerçekleştirdiği 12 Mayıs saldırısının üzerinden bugün 11 yıl geçmesine rağmen hafızalarımız ilk günkü gibi taze.

12 Mayıs 2012 tarihinde stadımızda oynanan maçın öncesinde FETÖ'cü polisler tarafından planlı bir gerginlik başlatılmış, tribünlerimizde ve stadımızın dışında hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış, olaylar çıkarılmış, kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden düşmanca canımıza kast edilmişti!

Bugün, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin adları belirsiz, nerede oldukları belli iken

Bugün, Fenerbahçe "dünyanın en büyük spor kulübü olarak

Milyonlarca taraftarıyla, savunduğu değerleriyle dimdik ayakta;

3 Temmuz 2011 gibi 4 Nisan 2015 gibi 12 Mayıs 2012'yi de unutmayacak ve unutturmayacak.

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