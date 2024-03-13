Fenerbahçe'den flaş karar. Saat 14.15'te bakın ne olacak?

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den flaş karar. Saat 14.15'te bakın ne olacak?
Fenerbahçe Kulübü'nün kararı ortaya çıktı. Saat 14.15 detayı dikkat çekti.

Fenerbahçe Kulübü'nün aldığı kararla başkan Ali Koç, bugün basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Ali Y. Koç'un, 13 Mart 2024 Çarşamba günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği basın toplantısı saat 14.15'te başlayacaktır"

Basın toplantısının başlama saatinin 14.15 olması da dikkat çekti.

Ali Koç'un toplantıda neler söyleneceği merakla beklenirken, yönetici Selahattin Baki şu açıklamayı yaptı:

"Bu toplantıyı sadece Fenerbahçeliler değil, Türk futbolunu takip eden herkesin dikkatle takip etmesini öneriyorum.

Çünkü, biliyorsunuz 'Bize karşı koalisyon var, koalisyona karşı oynuyoruz' diye iddia edenler, ortalığı yangına yerine çevirenler, kurulan koalisyonun bir parçası olduğunu bir kere daha net bir şekilde ortaya koymuştur.

Bu yapılan algılarla, iftiralarla, şike iftiralarıyla, FETÖ ile alakalı açıklamalar olacak."

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