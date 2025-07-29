Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, kaleci mevkisi için sürpriz bir ismi gündeme geldi. Uygun bir teklif gelmesi halinde Dominik Livakovic'i elinden çıkarmayı planlayan Fenerbahçe, kaleci tranferinde rotayı yine Balkanlara çevirdi.

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FENERBAHÇE VELJKO ILIC'İ İSTİYOR

İtalyan gazeteci Lorenzo Lepore'nin haberine göre; Fenerbahçe, Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden FK TSC Backa Topola'nın 22 yaşındaki kalecisi Veljko Ilic'i transfer listesine aldı. Fenerbahçe'nin, genç file bekçisi Veljko Ilic'i bu yaz kadrosuna katıp gelişimini sürdürmesi için mevcut kulübüne kiralamayı planladığı ifade edildi.



FK TSC Backa Topola'nın ise transfer için 1 milyon euro bonservis bedeli, performansa dayalı bonuslar ve sonraki satıştan pay talep ettiği belirtildi.

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