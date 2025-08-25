Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün Avrupa onu konuşuyor: Bu kadarına da pes

Kaynak: Haber Merkezi
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler gündem oldu. Milli futbolcu, liglerin ilk 2 haftası geride kalırken inanılmaz bir başarıya imza attı. Xabi Alonso'nun ciddi süreler verdiği Arda Güler, istatistikleri adeta altüst etti. İşte detaylar...

Real Madrid'de Xabi Alonso yönetimiyle birlikte Arda Güler fırtınası esiyor. Teknik direktör Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'e monte olan Arda Güler, ligde geride kalan ilk iki haftanın ardından Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

ARDA GÜLER AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Arda Güler, bu sezon 5 büyük ligde 10 gol şansı yaratan ilk futbolcu oldu. Real Madrid'in ligde oynadığı iki maça da ilk 11'de başlayan ve toplam 164 dakika sahada kalan 20 yaşındaki genç yetenek, Oviedo karşılaşmasında Kylian Mbappe'ye asist yapmıştı.

