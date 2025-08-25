Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün Avrupa onu konuşuyor: Bu kadarına da pes

Real Madrid'de Xabi Alonso yönetimiyle birlikte Arda Güler fırtınası esiyor. Teknik direktör Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'e monte olan Arda Güler, ligde geride kalan ilk iki haftanın ardından Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

Hakan Çalhanoğlu transferini resmen duyurdular! Kimse bu imzayı beklemiyordu: Fenerbahçe...

Resmen açıkladı! Fenerbahçe'de 2. başkan adayı belli oldu

ARDA GÜLER AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE



Arda Güler, bu sezon 5 büyük ligde 10 gol şansı yaratan ilk futbolcu oldu. Real Madrid'in ligde oynadığı iki maça da ilk 11'de başlayan ve toplam 164 dakika sahada kalan 20 yaşındaki genç yetenek, Oviedo karşılaşmasında Kylian Mbappe'ye asist yapmıştı.

Süper Lig devinde Sterling an meselesi!

Nkunku'da Galatasaray'a rakipler çıktı!

Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak Youri Tielemans gelişmesi!