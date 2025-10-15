Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den LaLiga ekibi Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın yıldız oyuncunun bonservisi için istediği tutar netlik kazandı.

REAL BETIS SOFYAN AMRABAT'IN BONSERVİSİNİ İSTİYOR

Fichajes'te yer alan habere göre; İspanyol yöneticiler, transfer olduğu ilk günden itibaren olağanüstü bir liderlik gösteren Faslı futbolcunun bonservisini almak istiyor. Sarı-lacivertli kulübün, yapılan sözleşmeye satın alma opsiyonu koymadığı için olası bir satın alma için sıfırdan müzakere edilmesi gerektiği aktarıldı.

FENERBAHÇE EN AZ 12 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin 12 milyon eurodan daha düşük bonservis teklifi gelmesi halinde bunu kabul etmeyeceği öne sürüldü. Amrabat'ın Betis'te kalma arzusunu açıkça dile getirmesi ve böylece hem çevresine hem de Fenerbahçe'ye baskı oluşturması durumunda transferin kolaylaşabileceği iddia edildi.