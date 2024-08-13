Fenerbahçe'den son dakika golü. Kadıköy yıkıldı

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Fenerbahçe'den son dakika golü. Kadıköy yıkıldı

Temsilcimiz Fenerbahçe, Lille karşısında golü 90+1'de buldu. Kadıköy yıkıldı!

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