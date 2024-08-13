Mourinho'nun çileden çıktığı anlar. Adeta çıldırdı

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Mourinho'nun çileden çıktığı anlar. Adeta çıldırdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille karşılaşmasında heyecandan yerinde duramadı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille'i konuk ediyor.

Sarı-Lacivertli ekip replasmandaki maçı 2-1 kaybetmişti.

Kadıköy'de oynanan mücadelenin son saniyelerinde golü bulan Fenerbahçe, karşılaşmayı uzatmalara taşımayı başardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da karşılaşma boyunca heyecandan hop oturdu hop kalktı.

Yedek kulübesinde yerinde durmayan, sürekli öğrencilerine talimatlar yağdıran Portekizli çalıştırıcı, zaman zaman da hakem kararlarına tepki gösterdi.

90+1. dakikada gelen gol sonrası Jose Mourinho adeta sevinçten çılgına döndü. Çevresindekilerle kucaklaşan tecrübeli hocanın bu özel anları kare kare objektiflere takıldı.

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