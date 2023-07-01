Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Fenerbahçe'nin Japon orta saha Takumu Kawamura'yı transfer etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Japon basını sarı lacivertli kulübün Japonya J1 Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroshima'nın 10 numarası Takumu Kawamura'yı transfer etmeye çalıştığını yazdı.

23 yaşındaki Japon futbolcu Takumu Kawamura, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima takımında forma giyiyor.

1.83 boyunda olan ve orta sahada görev yapan Kawamura, bu sezon çıktığı 24 maçta 5 gol atıp 2 de asist yaptı.

Kawamura'nın kulübüyle Ocak 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.


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