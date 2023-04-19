Fenerbahçe'den tarihi geri dönüş. Joao Pedro ters köşe yaptı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Başakşehir'e konuk oldu. Sarı lacivertliler, yalnızca son 3 karşılaşmadaki 3. galibiyetini almayı değil, zirvedeki ezeli rakibi Galatasaray'ı takibe devam etmeyi de hedefliyordu. Daha 4 gün önceki Ankaragücü maçında yaşanan 1-0 yenilgiden 2-1'lik galibiyet senaryosu bu akşam da tekrar etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele, iki takım için de olağan ve temposuz başladı. Fenerbahçe de Başakşehir de karşılaşmaya birbirini ölçüp tartmaya çalışarak girişti. İlk 20 dakika itibariyle iki takım da tehlikeli bir pozisyon bulamazken, sık sık karşılıklı top kayıpları yaptılar. Meşin yuvarlak, iki takım oyuncuları arasında epey ayak değiştirdi.

BAŞAKŞEHİR BOŞLUKLARI KAPATTI

Fenerbahçe, rakibi üzerinde baskı kurmaya çabalarken; Başakşehir tüm bölgelerde baskı ortaya koyarak sarı lacivertlilerin imkanlar bulmasını önledi. Başakşehir kendi sahasında ne orta koridor ne de 'half space' olarak tabir edilen orta ve yan koridorun birleştiği bölgelerde boşluk bıraktı.

Fenerbahçe defansında ilk yarım saatte top en çok Samet Akaydın'a geldi ve ileriye/geriye ortadan bir dağılım gösterdi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT, 2-0'I ÖNLEDİ

Dakikalar 30'u gösterirken top yine Samet Akaydın'daydı ve deneyimli stoper kalecisi İrfan Can'a dönmek istedi. Ancak pası kısa düşen Samet, topu Aleksic'e kaptırdı. Rakiplerinin zaafını değerlendiren Aleksic, kaleci İrfan'ı da geçerek topu ağlara yolladı: 1-0.

Bu golün üzerinden henüz 1 dakika geçmişken Başakşehir yine çok hızlı geldi ancak bu defa ceza sahası yayından gelen sert şutta İrfan Can topu kornere çelerek gole izin vermedi.

JESUS'TAN 3 HAMLE BİRDEN...

Skor değiştikten sonra ilk devrenin bitimine kadar duran toplarla etkili olmaya çalışan sarı lacivertliler, bir türlü Başakşehir direncini kıramadı ve ilk yarı 1-0 ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci 45 dakikaya başlanırken; Jorge Jesus'un oyuna dokunuşları vardı.

Oosterwolde, Diego Rossi ve Arda Güler oyundan çıkarken; Emre Mor, Alioski ve Joao Pedro yeşil sahaya girdi.

JOAO PEDRO YİNE 'KANAYAN YARA'

İlk yarıdaki temposuz ve durağan oyun, ikinci devreye de yansımış gözüktü. Orta sahada üstünlük elde etmek isteyen Jesus, ilerleyen süreçte Crespo yerine Mert Hakan Yandaş'ı oyuna dahil etti.

Ancak Fenerbahçe'nin yaşadığı asıl problem, ikinci bölge ile üçüncü bölge arası geçişleri sağlayamaması ve hücumcularına pozisyon üretememesiydi. Joao Pedro hücumda her zaman bildiğimiz gibi yine takımının 'kanayan yarası' olmaya devam etti.

BAŞAKŞEHİR 71'DE 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşma olağan temposuyla ev sahibi Başakşehir'in istediği gibi ilerlerken; 71. dakikada Ahmed Touba ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Kalan bölümün hikâyesi bambaşka olacak mıydı? Fenerbahçe; 11'e 10 mücadelede neler yapacaktı? Kalan süreye dair öne çıkan sorular bunlar oldu.

Bu karttan 4 dakika sonra 75'te İrfan Can frikikten az kalsın Başakşehir'i avlayacaktı. Ancak kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

BÜTÜN KOZLARINI ORTAYA SERDİ AMA...

Teknik direktör Jorge Jesus; Başakşehir'in eksik kalmasının ardından son kozu olarak Serdar Dursun'u da oyuna dahil etti. Ancak sarı lacivertli ekip 'kaos futbolu' ile rakibinin üzerine gitmeye çalışıyor gibi gözüktü. Ev sahibi takım iyice kapanırken, Fenerbahçe'nin bu dakikalarda ve böyle zorlayıcı oyunlarda pasları/aksiyonları ile 'anahtar' olabilecek ismi Arda Güler ilk 45'ten sonra kenara alınmıştı.

JOAO PEDRO, BU KEZ TERS KÖŞE YAPTI!

Başakşehir'de sonradan oyuna giren Adnan Januzaj, 87. dakikada takımının yakaladığı boşluktan hareketle ceza sahasında pozisyon bulup şutunu da attı. Top direkten geri geldi ve ev sahibi takım farkı ikiye çıkarma şansını elinin tersiyle itmiş oldu.

Hemen dönüşte; 88'de Fenerbahçe sahne alacaktı. Yazının üst kısmında sezon boyu performansına, "Kanayan yara" dediğim Pedro, ceza alanındaki karambolde skoru 1-1'e getiren ismin ta kendisi oldu. Ve 90+6'da Pedro âdeta 'uyanış' yaşayarak ikinci golünü de kaydetti. Fenerbahçe, zafere uzatmalarda erişti: 1-2.

TAKIMIN HAVLU ATMASINI ÖNLEDİ

Fenerbahçe'ye geldiği dönemde ve hatta adı sarı lacivertlilerle anıldığı dönemde dahi bende en büyük beklentilerden birini oluşturan Joao Pedro, ilk defa klasına yakışır bir ısrarcılık ve profesyonellik sergileyip takımının şampiyonluk yarışına havlu atmasını önledi.

Sarı lacivertliler, 4 gün önce oynanan Ankaragücü maçında da 1-0 geriye düşüp 2-1'le geri gelmişti. Kanarya bugün de aynı şekilde bir geri dönüşe imza atarak herkese deja vu yaşattı! Fenerbahçe bu önemli galibiyetle, haftayı kayıpsız geçip Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Maçın son anlarında Ömer Ali Şahiner ikinci sarı kartı görerek Başakşehir'in mücadeleyi 9 kişi tamamlamasına yol açtı.