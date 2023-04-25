Fenerbahçe'den TFF ve MHK'ye çok sert açıklama: Hesap verin!

Fenerbahçe Kulübü, İstanbulspor ile oynadıkları maçın VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti.

Fenerbahçe'den TFF ve MHK'ye çok sert açıklama: Hesap verin!

Süper Lig'de İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'den flaş bir açıklama geldi.
Sarı-lacivertli kulüp, bu karşılaşmanın VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti.
Fenerbahçe'nin açıklamasında ayrıca, "Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve son olarak İstanbulspor maçlarında sonuca etki eden kararların, bir kulübün ortaya koyduğu maddi manevi emeklerin, hakkı yenen milyonlarca taraftarın hesabını kimin vereceğini açıklamanızı istiyoruz." denildi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Spor Toto Süper Lig'in 31.haftasında İstanbulspor ile oynadığımız maçta aldığımız sonuca dair hem Takımımız özelinde hem de maçın sonucuna direkt etki eden hakem yönetimi ile ilgili açıklama yapmak istiyoruz.
Öncelikle camiamızın şampiyonluğa olan inancı artmış, Fenerbahçe taraftarı eşsiz bir sinerjide birleşmiş iken Futbol Takımımızın bu maçta gereken sonucu alamaması Kulübümüzün ana gündemidir.

"HALİL UMUT MELER'E SORUYORUZ"
Takımımıza dair hakim olduğumuz bu gerçek, maçı yönetmek yerine sonucu direkt bir takım lehine tayin etmek noktasında müdahalede bulunan hakemlere dair gerçekleri yok sayacağımız anlamına gelmemelidir.
Dün sahada olan, Türk hakemliğinin hangi noktaya, Türkiye'de futbolun hangi kimliğe geldiğinin fotoğrafı olan Kadir Sağlam ve VAR'da görevli 'Şampiyonlar Ligi Hakemi' Halil Umut Meler'e soruyoruz:
Maçın 5. dakikasında Fenerbahçe Futbol Takımımızın golünü hangi refleks ile iptal ettiniz? Hakem ile VAR hakemi arasında bu pozisyonda ne gibi bir konuşma geçmiştir?
Maçın 22. dakikasında İstanbulsporlu futbolcu Mehmet Yeşil'in el ile oynadığı pozisyon hangi refleks ile görmezden gelinmiştir?
Maçın 22. dakikasındaki net penaltı pozisyonu ile ilgili hakeme hiçbir uyarıda bulunmayan VAR, maçın 52. dakikasında İstanbulspor'un pozisyonunda hangi refleks ile devreye girerek olmayan bir penaltının kararını vermiştir?
Maç boyunca rakip oyuncuların ortaya koyduğu ağır temaslı oyuna dair verilmesi gereken kartlar hangi refleks ile yok sayılmıştır?

"HESABI KİM VERECEK"
Maça etki eden, sonucu tayin eden kararların sahibi hakem ve VAR hakemi arasında geçen konuşmaların yayınlanmasını ivedilikle talep ediyoruz.
Bu soruları, Fenerbahçe'ye dair ortaya konan bu vahim tavrın ana refleks sahipleri ve yönlendiricileri olduklarını düşündüğümüz
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta için de gündeme getiriyor;
Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve son olarak İstanbulspor maçlarında sonuca etki eden kararların, bir kulübün ortaya koyduğu maddi manevi emeklerin, hakkı yenen milyonlarca taraftarın hesabını kimin vereceğini açıklamanızı istiyoruz."

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